Генштаб: ворог перекинув дві БТГр до Ізюму та окупував 3 населені пункти

З території Білгородської області місто Ізюм Росія перекинула дві батальйонні тактичні групи зі складу 76-ї десантно-штурмової дивізії повітряно-десантних військ, повідомляє Українська правда.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 6:00 27 квітня.

"Йдуть наступальні дії противника у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької та Луганської областей та утримання сухопутного коридору з окупованим Кримом.

Найбільша активність угруповання окупаційних військ спостерігається на Слобожанському та Донецькому напрямках.

Противник вживає заходів щодо доукомплектування своїх підрозділів, які зазнали втрат під час бойових дій, технікою. Зокрема, за рахунок зняття зі зберігання на складах та базах військових округів. Транспортування техніки на територію України здійснюється зазвичай залізничним транспортом.

Окупанти продовжують завдавати ракетних ударів по житлових кварталах на території України.

На Слобожанському напрямку противник продовжує завдавати авіаційних ударів та вражати артилерією інфраструктуру міста Харкова.

На Ізюмському напрямку підрозділи зі складу 1-ї танкової армії, 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу, 35-ї загальновійськової армії та 68-го армійського корпусу Східного військового округу та повітряно-десантних військ проводять наступальні дії у напрямку Барвінкового. Противник опанував північно-східну околицю населеного пункту Велика Камишеваха, а також узяв під контроль населений пункт Заводи.

З метою нарощування угруповання військ окупанти перекинули з території Білгородської області до міста Ізюм дві батальйонні тактичні групи зі складу 76-ї десантно-штурмової дивізії повітрянодесантних військ. Крім того, в районах населених пунктів Білгородської області противник розгорнув два ракетні дивізіони ОТРК "Іскандер-М".

У Донецькому напрямку підрозділи ворога ведуть активні дії практично вздовж усієї лінії зіткнення. Основні зусилля противника зосереджені на веденні наступальних дій на Сєвєродонецькому, Попаснянському та Курахівському напрямах з метою взяття під повний контроль Попасного, Рубіжного та розвитку наступу на Лиман, Сєвєродонецьк та Слов'янськ.

На Лиманському напрямку противник встановив контроль над населеним пунктом Зарічне, штурмові дії в районі населеного пункту Ямпіль.

На Сєвєродонецькому напрямку загарбники встановили контроль над населеним пунктом Новотошківське, ведуть наступ у напрямку населених пунктів Нижнє та Оріхове.

На Маріупольському напрямку ворог має масований вогневий вплив та блокування українських підрозділів у районі заводу "Азовсталь". У місті окупанти продовжують проводити фільтраційні заходи щодо цивільного населення.

На Южнобужском і Таврійському напрямах противник використовує наявні сили та засоби для зосередження основних зусиль на утриманні раніше зайнятих рубежів та вогневого на позиції наших військ.

У Миколаївському, Криворізькому та Запорізькому напрямках ворог намагається покращити своє тактичне становище. З цією метою здійснює перегрупування підрозділів, нарощує систему вогневого ураження, а також здійснює повітряну розвідку.

Силами підрозділів росгвардії окупанти проводять фільтраційні заходи у районах населених пунктів Кисельівка та Станіслав Херсонської області.

На Таврійському напрямі підрозділи супротивника здійснюють інженерне обладнання позицій та запасів.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямах істотних змін не відзначається.

Українськими воїнами за попередню добу було вражено сім повітряних цілей: літак Су-25, вертоліт Ка-52, три БПЛА оперативно-тактичного рівня та дві крилаті ракети.

Тільки на території Донецької та Луганської областей за минулу добу відбито дев'ять атак ворога, знищено дев'ять танків, одинадцять артилерійських систем, чотири одиниці спеціальної та сімнадцять одиниць броньованої техніки, три одиниці спеціальної інженерної та шістнадцять одиниць автомобільної техніки, чотири паливозаправники та одну зенітну установку.