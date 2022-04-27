У сервісах оператора "Київстар" стався збій
Користувачі оператора "Київстар" повідомляють про збої в роботі мережі, оператор заявив про аварію, повідомляє Українська правда.
Про це Київстар повідомив у Twitter.
"Друзі, знаємо про аварію. Вже все чинимо".
"Це збій у наших сервісах. Усі постраждалі від збою отримають компенсацію".
"Вибачте за складнощі. Деякі наші сервіси зараз не працюють. Ми вже працюємо над усуненням складнощів, що виникли в наших системах. Незабаром все буде працювати в повному обсязі!"
Обіцяємо, що найближчим часом все полагодимо".
Користувачі повідомляють, що телефони "навіть не реєструються в мережі".
Збої у роботі мережі спостерігаються у різних регіонах України.