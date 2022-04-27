У сервісах оператора "Київстар" стався збій

Користувачі оператора "Київстар" повідомляють про збої в роботі мережі, оператор заявив про аварію, повідомляє Українська правда.

Про це Київстар повідомив у Twitter.

"Друзі, знаємо про аварію. Вже все чинимо".

"Це збій у наших сервісах. Усі постраждалі від збою отримають компенсацію".

"Вибачте за складнощі. Деякі наші сервіси зараз не працюють. Ми вже працюємо над усуненням складнощів, що виникли в наших системах. Незабаром все буде працювати в повному обсязі!"

Обіцяємо, що найближчим часом все полагодимо".

Користувачі повідомляють, що телефони "навіть не реєструються в мережі".

Збої у роботі мережі спостерігаються у різних регіонах України.