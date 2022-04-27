ОК "Південь": українскі військові атакували позиції ворога на острові Зміїний

У вівторок, 26 квітня, українські військові атакували ворожі позиції окупантів на захопленому острові Зміїний, повідомляє оперативне командування "Південь".

Зазначається, що зафіксовано влучання в пункт управління, знищення зенітно-ракетного комплексу "Стріла-10", втрати противника уточнюються.

Загальні ворожі втрати за добу на цьому напрямку складають 16 осіб, 1 танк і 4 одиниці автомобільної техніки, 2 з яких броньовані.

Окрім обстрілів Одеської області, російські війська також намагалися просунутися у бік Миколаєва, але були зупинені та відступили.