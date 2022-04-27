Палата представників США сьогодні розгляне закон про ленд-ліз для України

Сьогодні, 27 квітня, Палата представників США розгляне закон про ленд-ліз для України. Законодавча ініціатива повинна прискорити постачання зброї для боротьби з російським вторгненням, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє сайт Палати представників.

Повідомляється, що на сьогодні о 21:00 за київським часом заплановано розгляд акту S. 3522 - закону про ленд-ліз на захист демократії в Україні.

Зазначимо, на початку квітня одноголосно було прийнято закон про ленд-ліз для України в Сенаті США. Згідно з процедурою, його має схвалити Палата представників, після чого закон направлять на підпис президенту Джо Байдену.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна сподівається на швидке проходження всіх процедур щодо ленд-лізу з США.