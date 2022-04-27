Подоляк про "демілітаризацію" України: погані новини для РФ

Однією з дивних вимог Росії на початку війни була «повна демілітаризація» ????????. Що ж, після вчорашньої епохальної зустрічі 40 міністрів оборони країн світу маю дуже погані новини для Рф. Обсяг, швидкість, спрощена логістика, розширена номенклатура зброї — ???????? суттєво посилюється.