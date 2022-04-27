Подоляк про "демілітаризацію" України: маю погані новини для РФ

Після зустрічі міністрів оборони 40 країн обсяг, швидкість, логістика та розширена номенклатура постачання зброї для України суттєво посилюється.

Про це написав радник керівника ОП Михайло Подоляк у Twitter﻿.

"Однією з дивних вимог Росії на початку війни була "повна демілітаризація" України. Що ж, після вчорашньої епохальної зустрічі 40 міністрів оборони країн світу маю дуже погані новини для РФ. Обсяг, швидкість, спрощена логістика, розширена номенклатура зброї України суттєво посилюється" , – зазначив він.

Нагадаємо, вчора на авіабазі "Рамштайн" (Німеччина) пройшла зустріч голів оборонних відомств понад 40 держав, присвячена військовій допомозі Україні.