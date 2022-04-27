WT: генпрокурор США виступив за передачу Україні частини заарештованих грошей РФ
Генпрокурор Сполучених Штатів Меррік Гарланд виступив за передачу Україні частини заарештованих російських грошей, повідомляє Новое время.
Генеральний прокурор США Меррік Гарланд заявив, що Мін'юст підтримає зусилля щодо доставки активів, вилучених у російських олігархів, безпосередньо в Україну, передає The Washington Times.
Про це Гарланд заявив комітету Сенату з асигнувань.
" Уряд — ми підтримали б закон, який дозволив би частину цих грошей йти напряму в Україну", — зазначив Гарланд.
Як зазначає видання, після вторгнення російських військ в Україну Мін'юст США організував спеціальну оперативну групу, націлену на активи олігархів-мільярдерів, які підтримують президента Росії Володимира Путіна та отримують вигоду з його режиму.
Підрозділ, який отримав назву KleptoCapture Task Force, націлився на літаки, яхти, нерухомість та інші активи багатих росіян.
Нагадаємо, що 6 квітня США оголосили про санкції щодо двох дочок російського диктатора Володимира Путіна, дружини та дочки глави МЗС Росії Сергія Лаврова, а також про повне блокування двох найбільших російських банків Ощадбанку та Альфа-банку.