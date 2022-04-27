У Польщі за звинуваченням у шпигунстві затримано росіянина та білоруса.﻿ Про це, з посиланням на TVP, повідомляє Новое время.

За даними Служби військової контррозвідки, затримані збирали інформацію про військові частини, штатний розпис та частини союзних військ.

Чоловіків затримала військова поліція 21 та 22 квітня у Білостоку.

"У висновках Служби військової контррозвідки зазначено, що вони займалися шпигунською діяльністю на користь розвідки РФ. Обидва підозрювані багато років жили в Польщі" , — заявила прессекретар окружної прокуратури у Варшаві Олександра Скшинярз.

Підозрюваних заарештували на три місяці. Їм загрожує до десяти років ув'язнення.