У Придністров'ї заявили про стрілянину біля арсеналів на кордоні з Україною

У так званій "Придністровській молдавській республіці" сталася стрілянина біля військових складів у селі Колбасна. Село знаходиться в безпосередній близькості до кордону з Україною.﻿ Про це, із посиланням на місцевий новинний портал, пише Юлія Бойко, РБК-Україна.

Повідомляється, що жертв в результаті стрілянини біля Колбасні немає. Подробиці інциденту з'ясовуються.

Зазначимо, біля села Колбасна знаходяться найбільші арсенали боєприпасів. За різними оцінками, там можуть бути близько 20 тисяч тонн снарядів, авіабомб, мін, гранат і патронів.

Нагадаємо, на початку тижня в Придністров'ї заявили про обстріл будівлі місцевого "Міністерства державної безпеки", після чого стало відомо про підрив вишок зв'язку.

Офіційний Київ заявив, що такими провокаціями Росія має намір втягнути Придністров'я у війну проти України.