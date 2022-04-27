Генштаб: втрати РФ в Україні складають близько 22,4 тис. військових
Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оперативні дані про втрати особового складу та техніки російської армії в Україні.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 27 квітня орієнтовно склали:
- особового складу - близько 22400 (+300) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 939 (+21) од,
- бойових броньованих машин ‒ 2342 (+34) од,
- артилерійських систем – 421 (+5) од,
- РСЗВ - 149 (+0) од,
- засобів ППО - 71 (+2) од,
- літаків – 185 (+1) од,
- гелікоптерів – 155 (+1) од,
- автомобільної техніки - 1666 (+23) од,
- кораблів /катерів - 8 (+0) од,
- цистерн з ПММ - 76 (+0),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 207 (+2),
- спеціальної техніки - 31 (+0),
- пускових установок ОТРК/ТРК - 4 (+0).
Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Курахівському та Ізюмському напрямках.
Дані уточнюються.