Генштаб: втрати РФ в Україні складають близько 22,4 тис. військових

Генштаб: втрати РФ в Україні складають близько 22,4 тис. військових

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив﻿ оперативні дані про втрати особового складу та техніки російської армії в Україні.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 27 квітня орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 22400 (+300) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 939 (+21) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 2342 (+34) од,
  • артилерійських систем – 421 (+5) од,
  • РСЗВ - 149 (+0) од,
  • засобів ППО - 71 (+2) од,
  • літаків – 185 (+1) од,
  • гелікоптерів – 155 (+1) од,
  • автомобільної техніки - 1666 (+23) од,
  • кораблів /катерів - 8 (+0) од,
  • цистерн з ПММ - 76 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 207 (+2),
  • спеціальної техніки - 31 (+0),
  • пускових установок ОТРК/ТРК - 4 (+0).

Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Курахівському та Ізюмському напрямках. 

Дані уточнюються.

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