Генштаб: втрати РФ в Україні складають близько 22,4 тис. військових

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив﻿ оперативні дані про втрати особового складу та техніки російської армії в Україні.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 27 квітня орієнтовно склали:

особового складу - близько 22400 (+300) осіб ліквідовано,

танків ‒ 939 (+21) од,

бойових броньованих машин ‒ 2342 (+34) од,

артилерійських систем – 421 (+5) од,

РСЗВ - 149 (+0) од,

засобів ППО - 71 (+2) од,

літаків – 185 (+1) од,

гелікоптерів – 155 (+1) од,

автомобільної техніки - 1666 (+23) од,

кораблів /катерів - 8 (+0) од,

цистерн з ПММ - 76 (+0),

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 207 (+2),

спеціальної техніки - 31 (+0),

пускових установок ОТРК/ТРК - 4 (+0).

Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Курахівському та Ізюмському напрямках.

Дані уточнюються.