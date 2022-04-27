Джонсон: Україна може застосовувати британську зброю в Росії

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що не заперечує, якби Україна застосувала надану їй зброю проти цілей на території Росії. Про це, посилаючись на британські ЗМІ, повідомляє Новое время.

Як зазначається, у Джонсона запитали, що він думає щодо можливого застосування Україною наданої Британією зброї проти цілей на території РФ. Наприклад, якби Україна завдала ударів по нафтобазах.

Британський прем'єр зазначив, що Україна має право захищати себе.

"Ми не хочемо, щоб криза вийшла за кордони України…Але українці, очевидно… мають право захищати себе. На них нападають з території Росії…вони мають право захищати та захищати себе" , — наголосив він.

Напередодні міністр Збройних сил Великої Британії Джеймс Хіпі заявив, що Україна може "цілком легітимно" атакувати цілі в Росії.