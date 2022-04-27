Єврокомісія готує відповідь на газовий шантаж Росії

Припинення поставок газу в Польщу і Болгарію є шантажем. Європейський союз готує скоординовану відповідь Росії, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомила голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн в Twitter.

"Заява "Газпрому" - чергова спроба Росії шантажувати нас газом. Ми готові до такого сценарію. Ми готуємо скоординовану відповідь ЄС" , - написала вона.

При цьому вона зазначила, що"європейці можуть бути впевнені, що ми єдині і солідарні з постраждалими країнами-членами".

Як повідомлялось, Російський енергетичний монополіст "Газпром" заявив у середу, що призупинив постачання газу в Болгарію і Польщу через відмову цих країн платити за газ в рублях.