ЗМІ: Австрія погодилися платити за російський газ у рублях

Австрія та австрійська газова компанія OMV погодилися платити за російський газ у рублях, повідомляє Телеграф.

Про це пишуть ЗМІ із посиланням на канцлера Австрії Карла Нехаммера.

Зазначимо, що OMV – найбільша нафтогазова компанія Центральної Європи зі штаб-квартирою у Відні. Вона є головним партнером "Газпрому" в Австрії, між компаніями у 2018 році було підписано меморандум про стратегічне партнерство.

Раніше повідомлялося, що "Газпром" повністю зупинив постачання газу до Болгарії ("Булгаргаз") та Польщі (PGNiG). Російський монополіст обґрунтував це тим, що вирішив вимагати від них оплати газу в рублях. Польща та Болгарія відмовилися порушувати умови контрактів.

Також у ЄС заявляли, що виконання цього рішення є суворим порушенням санкцій.

На тлі припинення постачання біржова ціна на газ у Європі різко зросла — вартість травневого ф'ючерсу на TTF підскочила на 22% до 1330 доларів 1 тис. кубометрів.

Як повідомлялося раніше, щоб мінімізувати збитки від західних санкцій і підтримати курс рубля російський диктатор Володимир Путін зажадав від Європи перевести всі розрахунки за газ у рублі. 23 березня він особисто доручив російському уряду та Центробанку розробити відповідний механізм.