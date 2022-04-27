Стрілянина в Придністров'ї: влада стверджує, що Україна відкрила вогонь

Так зване "МВС" невизнаного Придністров’я заявило, що з боку України у напрямку села Ковбасна, де розташований великий склад боєприпасів, були здійснені обстріли.﻿ Про це, із посиланням на заяву придністровського так званого "МВС", повідомляє Європейська правда.

Відомство невизнаної республіки стверджує, що минулої ночі в небі над селом Ковбасна помітили кілька дронів, які нібито запустили з території України.

"Уранці 27 квітня, о 8:45, з української сторони у напрямку придністровського населеного пункту Ковбасна були зроблені постріли. Інформація про постраждалих наразі не надходила" , - стверджується в повідомленні.

Перед цим придністровські телеграм-канали повідомили про стрілянину у районі складів біля села Ковбасна.

У селі Ковбасна біля українського кордону розміщений склад з боєприпасами, де, за ​​різними оцінками, може бути від 19 до 21,5 тонн боєприпасів: снарядів, бомб, мін, гранат, патронів.

Більшість боєприпасів туди завезли після виведення радянських військ з колишньої Німецької Демократичної Республіки (НДР), Чехословаччини та інших європейських країн. Значна частина їх недієздатна.

Склад охороняють російські війська, які перебувають у регіоні вже 30 років, незважаючи на заклики Кишинева залишити територію.