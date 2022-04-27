Стрілянина в Придністров'ї: влада стверджує, що Україна відкрила вогонь
Так зване "МВС" невизнаного Придністров’я заявило, що з боку України у напрямку села Ковбасна, де розташований великий склад боєприпасів, були здійснені обстріли. Про це, із посиланням на заяву придністровського так званого "МВС", повідомляє Європейська правда.
Відомство невизнаної республіки стверджує, що минулої ночі в небі над селом Ковбасна помітили кілька дронів, які нібито запустили з території України.
"Уранці 27 квітня, о 8:45, з української сторони у напрямку придністровського населеного пункту Ковбасна були зроблені постріли. Інформація про постраждалих наразі не надходила", - стверджується в повідомленні.
Перед цим придністровські телеграм-канали повідомили про стрілянину у районі складів біля села Ковбасна.
У селі Ковбасна біля українського кордону розміщений склад з боєприпасами, де, за різними оцінками, може бути від 19 до 21,5 тонн боєприпасів: снарядів, бомб, мін, гранат, патронів.
Більшість боєприпасів туди завезли після виведення радянських військ з колишньої Німецької Демократичної Республіки (НДР), Чехословаччини та інших європейських країн. Значна частина їх недієздатна.
Склад охороняють російські війська, які перебувають у регіоні вже 30 років, незважаючи на заклики Кишинева залишити територію.