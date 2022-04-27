Арестович: Україна може увійти до Придністров'я за запитом Молдови
Радник голови Офісу президента Олексій Арестович вважає, що українська армія навіть в нинішніх умовах могла б швидко взяти під контроль Придністровський регіон Молдови. Але тільки за запитом офіційного Кишинева. Про це, із посиланням на його заяву в ефірі YouTube-каналу "Фейгін Live", пише Олександр Мороз, РБК-Україна.
"Для нас Молдова найближча сусідка, доля якої нам далеко небайдужа. Ми завжди з молдавським народом стояли, стоїмо й будемо стояти, тому вони до нас можуть звертатися за допомогою", - зазначив він.
Він також відповів на питання про те, чи в змозі Україна зайняти Придністров'я.
"Та як-небудь упоралися б, це територія суверенної Молдови, ми навіть не можемо дозволити собі подібного роду заяв. Тільки після звернення молдавської сторони ... Ми впораємося, якщо знадобиться", - додав Арестович.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські війська в Придністров'ї приведені в бойову готовність після інцидентів з вибухами і обстрілами.
Українська сторона вважає, що такими провокаціями Росія намагається втягнути окупований регіон у війну проти України.