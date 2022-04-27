Арестович: Україна може увійти до Придністров'я за запитом Молдови

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович вважає, що українська армія навіть в нинішніх умовах могла б швидко взяти під контроль Придністровський регіон Молдови. Але тільки за запитом офіційного Кишинева.﻿ Про це, із посиланням на його заяву в ефірі YouTube-каналу "Фейгін Live", пише Олександр Мороз, РБК-Україна.

"Для нас Молдова найближча сусідка, доля якої нам далеко небайдужа. Ми завжди з молдавським народом стояли, стоїмо й будемо стояти, тому вони до нас можуть звертатися за допомогою" , - зазначив він.

Він також відповів на питання про те, чи в змозі Україна зайняти Придністров'я.

"Та як-небудь упоралися б, це територія суверенної Молдови, ми навіть не можемо дозволити собі подібного роду заяв. Тільки після звернення молдавської сторони ... Ми впораємося, якщо знадобиться" , - додав Арестович.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські війська в Придністров'ї приведені в бойову готовність після інцидентів з вибухами і обстрілами.

Українська сторона вважає, що такими провокаціями Росія намагається втягнути окупований регіон у війну проти України.