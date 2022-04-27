НБУ дозволив не видавати паперові чеки при розрахунках через pos-термінали

Національний банк України передбачив, що банки можуть не видавати користувачам платіжних карток чеки під час здійснення безготівкових розрахунків через pos-термінал. В умовах війни банкам складно забезпечити наявність термінального паперу для друку чеків, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Водночас, щоб захистити права користувачів платіжних карток, НБУ зобов’язав банки врегульовувати спірні питання, що стосуються використання платіжних карток, незалежно від наявності в користувача чеку pos-термінала.