ОВА: війська РФ двічі вдарили фосфорними снарядами по Авдіївці

Російські війська двічі вдарили фосфорними снарядами по Авдіївці. Унаслідок обстрілів зайнялося декілька пожеж. Про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Він зазначив, що Авдіївку обстріляли фосфорними снарядами вчора ввечері, 26 квітня. Під обстріл потрапив район коксохімічного заводу, а сьогодні вранці російські війська обстріляли центр міста.

Слідом за другим обстрілом війська РФ завдали по Авдіївці авіаудару – поцілили у багатоповерхівку. Відомо про щонайменше одного пораненого.

Крім того, Збройні сили України відбили спробу прориву російських військ на цьому напрямку.