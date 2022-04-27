Канцлер Австрії спростував фейки РФ: OMV продовжить платити за газ у євро

Канцлер Австрії Карл Нехаммер заявив, що австрійська енергетична компанія OMV продовжить платити за газ у євро, незважаючи на вимоги російського диктатора Володимира Путіна про оплату в рублях, повідомляє Новое время.

Сьогодні вранці російські пропагандистські ЗМІ повідомили, що OMV погодилася виконати вимогу Москви. Канцлер Австрії назвав це «фейковими новинами російської пропаганди».

"Звичайно, OMV продовжить оплачувати постачання газу з Росії в євро. Австрія суворо дотримується спільно узгоджених санкцій ЄС" , - написав Нехаммер у Twitter.

Газпром повідомив 27 квітня, що призупинив постачання газу до Болгарії та Польщі через відмову платити за нього в рублях. Російський монополіст повністю призупинив постачання газу болгарській компанії Булгаргаз та польській PGNIG.

Наприкінці березня Путін заявив, що було ухвалено рішення у найкоротші терміни перевести розрахунки за постачання газу до Європи на рублі.

У Єврокомісії заявили, що оплата в рублях вважатиметься обходом санкцій, що введені проти Росії. Платежі за контрактами, які передбачають оплату в євро чи доларах, мають здійснюватися у цих валютах, зазначили у ЄК.

Більшість європейських країн, окрім Угорщини, відмовилися платити за газ у рублях.