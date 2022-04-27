ОВА: війська РФ продовжують обстрілювати житлові квартали Харкова

Російські війська продовжують наносити артилерійські, мінометні удари по житлових районах Харкова та області, повідомив﻿ голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Зазначається, що у Харкові цієї ночі було кілька влучань у житлові будинки Київського району, зокрема в 9-поверхівку, протягом доби влучали в будівлі Салтівки, Північної Салтівки, Олексіївки.

Тривали обстріли у Золочеві, Дергачах, Чугуєві. Загалом у Харкові та районах області 15 поранених, 3 загиблих.

Також штаб оборони Харкова не підтверджує інформацію про застосування ворогом фосфорних бомб, зазначив він.

Прольотів авіації та БПЛА противника над Харковом також не зафіксовано.

Активні бої тривають в Ізюмському напрямку.