Bloomberg: ЄС розглядає скасування всіх мит та квот на експорт з України

Європейський Союз розглядає можливість скасування всіх тарифів та квот на український експорт, щоби підтримати економіку країни під час війни, повідомляє Европейская правда.

Про це повідомило агентство Bloomberg із посиланням на джерела.

Пропозиція, як очікується, включатиме тимчасове скасування існуючих тарифів та квот на сталь, промислові товари та сільськогосподарську продукцію, які зараз не підпадають під дію торгової угоди ЄС з Україною.

Відповідно до угоди про вільну торгівлю між Україною та ЄС деякі тарифи та квоти на деякі категорії товарів повинні бути поступово скасовані або виключені з угоди. Наразі ЄС пропонує тимчасово зняти ці обмеження.

Будь-яка пропозиція повинна бути узгоджена з усіма 27 державами-членами та Європейським парламентом, перш ніж вона набуде чинності.

ЄС є найбільшим торговим партнером України, на частку якого у 2019 році припадало понад 40% її торгівлі.

Загальний обсяг торгівлі між ЄС та Україною досяг 43,3 млрд євро у 2019 році, при цьому експорт до ЄС склав 19,1 млрд євро у 2019 році.

Залізо, сталь та сільськогосподарська продукція є одними з основних статей експорту України.

За даними Світового банку, економіка України скоротиться більш ніж на 40% через війну, при цьому торгові потоки особливо постраждали через те, що Росія заблокувала порти країни.

За словами одного з джерел, запропоновані торгові домовленості є частиною зусиль ЄС щодо підтримки економіки України під час війни та після неї.

Раніше цього тижня Британія оголосила, що зменшить мита на всі товари з України до нуля.