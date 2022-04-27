Ощадбанк видає аграріям по 200 млн гривень кредитів щодня

За останній тиждень Ощадбанк видає понад 200 мільйонів гривень позик для ста сільгосппідприємств щодня, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляє пресслужба банку.

"Якщо станом на 20 квітня портфель видач агрокредитів становив 1 млрд грн, то нині він перевищив 2,4 млрд грн. Кожний п’ятий позичальник в аграрному секторі України отримав кредит в Ощаді" , – йдеться у повідомленні.

У квітні Ощадбанк суттєво змінив умови отримання кредитів. Зменшено час ухвалення кредитних рішень – з 8 до 3-4 днів (отримання коштів відбувається за 1-2 дні), лібералізовано умови щодо застави, скасовано вимогу щодо мінімального розміру земельного банку в обробітку.

Банк оновив кредитну політику відповідно до реалій воєнного часу та регуляторних змін, запроваджених НБУ. Серед умов кредитування залишається офіційне ведення бізнесу та наявність сільськогосподарських угідь для проведення посівної.