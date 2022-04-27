Моравецький про припинення постачання російського газу: це прямий удар по Польщі

Призупинення Росією постачання газу — це прямий удар по Польщі та помста за санкції проти російських олігархів, про які Варшава оголосила 26 квітня, повідомляє Новое время.

Таку заяву зробив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький у Сеймі у середу, пише агентство PAP.

"Цього разу Росія пересунула межу імперіалізму, газового імперіалізму, ще на крок уперед. Це пряма атака на Польщу, яка вчора показала, що таке справжній удар по російських олігархах" , — сказав Моравецький.

У відповідь Росія пригрозила зупинити постачання газу і зробила це вранці, заявив прем'єр-міністр.

Він додав, що Польща готувалася до цього моменту роками. За словами Моравецького, цей процес розпочався у 2006—2007 роках, коли «президент Лех Качинський прийняв рішення про будівництво терміналу [для прийому зрідженого газу] у Свиноуйсьці». Наразі його потужність становить 6 млрд кубометрів газу на рік. Польща послідовно розширює цей термінал і незабаром через нього зможе надходити 7-8 млрд кубометрів газу, додав Моравецький.

Прем'єр повідомив, що будівництво газопроводу, який сполучає Польщу з Норвегією, буде завершено в найближчі три місяці, і з жовтня можна буде розпочати прокачування газу.

"Польща паралельно будувала інтерконектори. Ми закінчили будівництво в Словаччині, на словацькій стороні будівництво буде завершено найближчим часом, що дасть змогу прокачувати газ обсягом понад 5 мільярдів кубометрів [щорічно]. У нас є інтерконектори з Німеччиною, у нас є інтерконектор Моравія з Чехією, незабаром - через кілька днів - відкриваємо інтерконектор з Литвою, потужність якого становитиме близько 2 млрд кубометрів», — заявив Моравецький.

Він зазначив, що Польща використовує 20-21 млрд кубометрів газу на рік, а власний видобуток становить 4,5 млрд кубометрів.

"По газопроводу Балтійська труба можна буде прокачувати газ обсягом 10 мільярдів кубометрів, через газовий термінал у Свиноуйсьці — від 7 до 8 мільярдів кубометрів. Досить підрахувати ці значення, щоб зрозуміти, що завдяки нашим діям Польща з осені взагалі не потребуватиме російського газу" , — сказав він.

Польський прем'єр підкреслив, що Росія не лише здійснила «жорстокий, кривавий напад на Україну», де вбиває мирне населення і військових, але також атакувала і енергетичну безпеку усієї Європи, і продовольчу безпеку усієї Європи.

Він додав, що дії Росії призводять до прискорення зростання цін у Європі. Моравецький назвав цей процес «путінфляцією».

Усі європейські країни мають усвідомлювати, що "це боротьба за свободу, за суверенітет, за безпеку, за мир", сказав він.

Моравецький наголосив, що газопровід Балтійська труба, яким Польща отримуватиме газ з Норвегії, дасть країні "незалежність, енергетичний суверенітет, газовий суверенітет".

Він запевнив, що до осені «ми забезпечимо постачання з інших напрямків і російський газовий шантаж проти Польщі не матиме жодного ефекту».

Газпром повідомив 27 квітня, що призупинив постачання газу до Болгарії та Польщі через відмову платити за нього в рублях. Російський монополіст повністю призупинив постачання газу болгарській компанії Булгаргаз та польській PGNIG.

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн назвала це черговою спробою Росії використати газ як інструмент шантажу.

"Це невиправдано та неприйнятно. І це вкотре показує ненадійність Росії як постачальника газу" , - заявила вона.

У Єврокомісії неодноразово наголошували, що оплата в рублях вважатиметься обходом запроваджених проти Росії санкцій. Платежі за контрактами, що передбачають оплату в євро чи доларах, мають здійснюватися у цих валютах, вважають у ЄК.

Більшість європейських країн, окрім Угорщини, відмовилися платити за газ у рублях.