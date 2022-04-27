Уряд пропонує під час війни ведення бізнесу без оформлення дозволу

Кабінет міністрів пропонує закріпити право на ведення господарської діяльності в період воєнного стану без оформлення дозволу, а шляхом подання декларації до відповідних органів. Законопроект підтриманий урядом та буде направлений до Верховної ради, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє прес-служба Мінекономіки.

"Зробити це буде можливо, незалежно від місцезнаходження та місця провадження діяльності суб'єкта господарювання" , - йдеться в повідомленні.

Відповідно до проекту закону, такі декларації матимуть рівноцінний правовий статус з ліцензіями та дозволами, одержаним за звичайною процедурою у мирний час.

Декларацію можна подати через ЦНАП або онлайн - через Єдиний державний веб-портал електронних послуг, додаток або портал Дія.

Водночас дозволи чи ліцензії, дія яких завершується, автоматично продовжуватимуться на час воєнного стану та ще три місяці після його завершення. Також на післявоєнний час відтерміновується необхідність подання звітів та повідомлень, пов’язаних з дозвільними процедурами.

За даними прес-служби, наразі в Україні уже переведено на декларативний принцип 48 дозволів, 19 ліцензій, близько 500 інших публічних послуг для бізнесу.