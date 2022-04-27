ОП: час та контекст зустрічі Зеленського і Путіна поки що не визначені

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що станом на 27 квітня час та контекст можливої ​​зустрічі президентів України та Росії не визначені.﻿ Про це, посилаючись на коменар Подоляка, повідомляє Українська правда.

"Безумовно, Туреччина, розуміючи, які руйнівні наслідки для чорноморського регіону має війна, розв'язана РФ, намагається прискорити вирішення конфлікту. Тим не менш, час зустрічі президентів двох країн та контекст зустрічі поки що не визначені", – сказав Подоляк.

Він також додав, що зараз, з одного боку, ОП спостерігає певну інтенсифікацію бойових зіткнень на сході країни та спроби остаточно знищити Маріуполь. А з іншого – продовжуються консультації на рівні робочих підгруп, які готують позиції сторін у юридичному плані.