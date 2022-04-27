У Болгарії заявили про диверсифікацію постачання газу та перегляд відносин з "Газпромом"

Через дії Газпрому Болгарія зосередиться на диверсифікації постачання газу. Зокрема, на закупівлях палива в Азербайджані, повідомляє Новое время.

Уряд Болгарії готовий до сценарію, за якого російський Газпром припинить газопостачання країни.

"Хочу запевнити болгарських громадян, що жодного скорочення газопостачання споживачів не буде і нехай споживачі будуть спокійні" , - заявив сьогодні болгарський прем'єр-міністр Кирил Пєтков.

За його словами, Міністерство енергетики Болгарії має чіткий план дій, включаючи альтернативні джерела доставки.

"Зупинення постачання природного газу Газпромом — грубе порушення договору та шантаж… Ми не піддамося такому рекету" , — сказав чиновник, назвавши некоректною вимогу росіян платити за газ рублями.

Болгарський прем'єр також заявив про перегляд усіх контрактів із Газпромом, включаючи контракт на транзит газу через Болгарію. Ймовірно, йдеться про постачання "блакитного палива" газопроводом Турецький потік через Болгарію до Сербії, Угорщини та Словаччини.

Кирило Пєтков нагадав, що за попереднього уряду Болгарія витратила 3 млрд левів на будівництво магістрального газопроводу Турецький потік. Але не отримала диверсифікації джерел газу.

"От чому останні 4 місяці болгарський уряд так зосередився на газовому інтерконекторі в Греції" , — пояснив Петков.

Він буде добудований до кінця червня 2022 року. Після цього Болгарія зможе отримати додаткові обсяги газу із Азербайджану.

Йдеться про інтерконектор Греція-Болгарія (Interconnector Greece-Bulgaria, IGB). Наприкінці березня 2022 року оператор цього інтерконектора повідомив, що він уже підключений до Трансадріатичного газопроводу. (TAP), який дасть Болгарії доступ до газу з Азербайджану. Початкові обсяги постачання становитимуть 1 млрд куб.м газу на рік з перспективою збільшення до 3 млрд куб.м на рік.

Нагадаємо, що вчора Газпром припинив постачання газу до Польщі та Болгарії у зв'язку з тим, що вони відмовилися робити оплату в рублях.