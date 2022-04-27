Туреччина запропонувала провести зустріч Путіна та Зеленського найближчими днями

Туреччина сподівається, що за пропозицією президента Реджепа Тайіпа Ердогана вдасться провести зустріч президента України Володимира Зеленського та президента РФ Володимира Путіна. Про це заявив міністр оборони Туреччини Хулусі Акар після "Засідання Консультативної групи з оборони та безпеки для України", яке відбулося на базі ППО НАТО в Рамштайні в Німеччині, посилаючись на турецьке інформагентство, повідомляє Сьогодні.

"У нас була позиція, яку ми висунули на рівні міністрів та нашого президента. На початку кризи ми провели дуже серйозні та всебічні дослідження, щоб запобігти війні та забезпечити припинення вогню. Наш президент багато разів зустрічався з паном Путіним та паном Зеленським. Хоча є деякі проблеми, ми сподіваємося, що з пропозиціями нашого президента, можливо, двом лідерам вдасться зібратися разом найближчими днями" , — сказав він.

Міністр наголосив, що Туреччина продовжує робити свій внесок, включаючи посередництво, у все, щоб гуманітарна ситуація не погіршувалась, і припинення вогню було досягнуто якнайшвидше.