Нацполіція: на Донеччині за добу окупанти обстріляли 11 населених пунктів

За добу окупанти обстріляли 11 населених пунктів у Донецькій області, є загиблі та поранені. Про це повідомляє﻿ Нацполіція України.

Упродовж минулої доби росіяни вдарили по таких населених пунктах - Маріуполь, Лиман, Дружківка, Красногорівка, Мар’їнка, Авдіївка, Торецьк, Нью-Йорк, Ставки, Берестове, Неліпівка.

Руйнувань зазнали щонайменше 35 цивільних об’єктів – житлові будинки, лікарня, школа, кінотеатр, комунальна та залізнична інфраструктура.

Ворог обстрілював мирне населення з авіації, ракетних установок, реактивних систем залпового вогню "Град", танків, важкої артилерії.

Поліцейські відкрили кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.