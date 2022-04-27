Киян просять не відвідувати кладовища на період дії воєнного стану
Київська влада просить містян утриматись від відвідування кладовищ на період дії воєнного стану через небезпеку. Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.
"Традиційно після Великодня в Україні проходять поминальні дні, українці вшановують пам’ять померлих родичів та близьких, відвідуючи кладовища. Нагадую, що на території України, і в Києві зокрема, продовжує діяти воєнний стан. З початку військових дій столиця неодноразово зазнавала ракетних ударів, загинули мирні жителі, пошкоджені будинки, школи, дитсадки. Маємо факти обстрілів і територій кладовищ", – наголосив Микола Поворозник.
Він додав, що міська влада просить містян утриматись від відвідування кладовищ на період дії воєнного стану та перенести візит до моменту, коли ситуація в місті стане більш безпечною.
"Не створюйте скупчення людей в ці дні на територіях кладовищ, не наражайте на небезпеку себе і своїх близьких", - сказав він.