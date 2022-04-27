Киян просять не відвідувати кладовища на період дії воєнного стану

Київська влада просить містян утриматись від відвідування кладовищ на період дії воєнного стану через небезпеку. Про це повідомив﻿ перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

"Традиційно після Великодня в Україні проходять поминальні дні, українці вшановують пам’ять померлих родичів та близьких, відвідуючи кладовища. Нагадую, що на території України, і в Києві зокрема, продовжує діяти воєнний стан. З початку військових дій столиця неодноразово зазнавала ракетних ударів, загинули мирні жителі, пошкоджені будинки, школи, дитсадки. Маємо факти обстрілів і територій кладовищ" , – наголосив Микола Поворозник.

Він додав, що міська влада просить містян утриматись від відвідування кладовищ на період дії воєнного стану та перенести візит до моменту, коли ситуація в місті стане більш безпечною.