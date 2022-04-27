У Visa оцінили втрати компанії від припинення роботи в РФ

Міжнародна платіжна система Visa оцінила втрати компанії від виходу з РФ: 35 млн доларів витратили на деконсолідацію російської дочірньої структури, ще 25 млн дол - на підтримку російського та українського персоналу, повідомляє Економічна правда.

Про це йдеться у квартальному звіті Visa.

"Протягом трьох і шести місяців, що закінчилися 31 березня 2022 року, ми зафіксували збиток у вигляді загальних та адміністративних витрат у розмірі $35 млн внаслідок деконсолідації нашої російської дочірньої компанії" , - йдеться у звіті Visa.

На підтримку персоналу в обох країнах компанія витратила $25 млн.

Виручка від російського бізнесу за весь 2021 рік та звітний період, згідно зі звітом Visa, склала 4% від сукупного чистого доходу.

При цьому, чистий прибуток за звітний квартал досяг $3,6 млрд - він збільшився на 21%, за шість місяців він виріс на 24%, до $7,6 млрд.

Visa з 10 березня припинила роботу в РФ - карти, випущені російськими банками, перестали працювати за межами Росії, а карти іноземних банків з Visa припинили працювати у Росії. Платежі всередині РФ за російськими картками Visa обробляє оператор "Національна система платіжних карток".