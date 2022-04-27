Хімічний гігант BASF йде з Росії та Білорусі

Німецький хімічний гігант BASF має намір до липня згорнути всю діяльність у Росії та Білорусі, крім виробництва добавок для харчової промисловості, повідомляє Новое время.

Про це повідомляється на сайті компанії.

У BASF нагадали, що 3 березня оголосили про припинення всієї нової діяльності в РФ та Білорусі «у зв'язку з агресивною війною проти України, розв'язаною владою Росії». Компанія рішуче засуджує напад Росії на Україну та насильство проти цивільного населення, йдеться у повідомленні.

"Рада виконавчих директорів BASF SE прийняла рішення також згорнути діяльність компанії в Росії та Білорусі до початку липня 2022 року. Винятком із цього рішення є бізнес із підтримки виробництва продуктів харчування, оскільки війна може спровокувати глобальну продовольчу кризу" , - заявили в компанії.

У BASF повідомили, що в Росії та Білорусі працює 684 співробітники компанії. Вона продовжуватиме підтримувати їх до кінця 2022 року.

У 2021 році на Росію та Білорусь припадало близько 1% від загального обсягу продажів групи BASF.

BASF працює у шести основних бізнес-сегментах: хімікати, матеріали, промислові рішення, технології для обробки поверхонь, харчування та догляд, рішення для сільського господарства.