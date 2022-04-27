Валютний ринок в умовах війни: день 63-й

У середу 27 квітня робота міжбанківського валютного ринку триває в звичному особливому режимі.

За даними, опублікованими на сайті НБУ, у понеділок 25 квітня загальний обсяг операцій на міжбанку в доларовому еквіваленті незначно зріс порівняно з минулою п'ятницею і становить 155,20 млн доларів. Операцій у доларі США пройшло на 111,68 млн. доларів; майже в 4 рази (з 11,88 до 43,52 млн. в еквіваленті) порівняно з попереднім днем зріс обсяг операцій у євро. Дані за операціями на міжбанківському валютному ринку Національний банк за традицією, що вже склалася, публікує із затримкою на одну добу.

За даними Нацбанку, у понеділок обсяг заявок на продаж валюти від клієнтів був на 31,9 млн доларів менше, ніж обсяг заявок на купівлю: на 143,2 млн доларів було подано заявок на купівлю та на 111,3 млн доларів заявок на продаж.

НБУ з 24 лютого купує у експортерів долари за фіксованим курсом 29,2549 грн/$. Він же продає їх за фіксованим курсом 29,5475 грн/$ (+1% до курсу покупки).



Національний банк проводить також угоди у євро. Курс встановлюється, виходячи з крос-курсу євро до долара на ринку FOREX та фіксованого курсу долара, та може змінюватися протягом торгової сесії. Зокрема, станом на 14.00 сьогоднішнього дня євро купують по 31,037 гривень, а продають по 31,3474 гривень.

Залишок коштів на коррахунках українських банків в НБУ станом на ранок 27 квітня знизився на 4034,4 млн. і склав 45 498,9 млн. гривень.

Учора Міністерство фінансів провело черговий аукціон із розміщення військових облігацій. Інвесторам було запропоновано три випуски ОВДП у гривні терміном на 3,7 та 14 місяців. Вдалося розмістити цінні папери на загальну суму 13 млрд. гривень. Це рекордний обсяг розміщення ОВДП із початку війни.

Курс готівкового долара у середу продовжує різко йти нагору. Якщо вчора вранці долар у столиці можна було купити по 33,00 гривень, а до обіду – по 33,40-33,50 гривень, то сьогодні до 13-ї години цінник на продаж готівкового «американця» виріс до 34,20 гривень. В інших містах курс ще гірший: так, у Харкові та Дніпрі долар продають по 34,50 гривень, а купують по 34,00-34,10 гривень. У Запоріжжі долар місцями вже продають за 34,70 гривень. Як повідомляють порталу «Курс України» оператори валютного ринку з регіонів, спостерігається ажіотажний попит на готівковий долар: «Купують за будь-яку ціну. Здавати ніхто не хоче». З чим пов'язаний подібний ажіотаж, поки що неясно.

У рамках безупинного падіння євро, що триває п'ятий день поспіль, на FOREX було встановлено новий п'ятирічний мінімум - 1,0585 долара. Євро у світі падає синхронно з іншими провідними світовими валютами: англійським фунтом стерлінгів, швейцарським франком, японською єною на тлі відходу світових інвесторів у долар. Однак це ніяк не вплинуло на ціну готівкового євро в Україні: цінник на нього синхронно зростає з доларом. Вчора вдень євро у Києві продавали по 36,60-36,70 гривень, а сьогодні водночас – по 37,20-37,30 гривень.

На ринку криптовалют знову штормить. Біткоін після зростання до $40800 різко подешевшав до $37702,26: така ціна на біржі Binance була зафіксована сьогодні о 2-й годині ночі. На даний момент біткоїн торгується в діапазоні $38720-39220. Падіння світових валют проти долара, що почалося, може спровокувати подальше ослаблення біткоїну та інших криптовалют, тому сьогодні його купують вкрай обережно.

У закритій частині форуму порталу для передплатників відкрилася спеціальна тема з пропозиціями про купівлю-продаж криптовалют за гривню та готівкову валюту, де перевірені оператори крипторинку виставляють свої пропозиції.