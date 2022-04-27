Генштаб: ЗСУ збили новий російський безпілотник "Куб-БЛА"

Українські військові збили російський високоточний ударний безпілотний літальний апарат "Куб-БЛА". Про це повідомила прес-служба Генштабу.

Учора безпілотник "дезорієнтували" фахівці радіоелектронної боротьби та декількома влучними пострілами зі стрілецької зброї збили військовослужбовці одного із підрозділів Королівської бригади на Луганщині.

Військові додали, що БПЛА такого типу представлений на міжнародній виставці озброєння у 2019 році, а у березні 2022 року, на Київщині, російські окупанти вперше здійснили бойове застосування даного безпілотника.