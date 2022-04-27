МЗС: посольство Австрії повернулося до Києва
Австрія повернула своє посольство до Києва після того, як евакуйовувала його у зв’язку з війною.
Про це в офіційному Twitter повідомило Міністерство закордонних справ Австрії.
Згідно з повідомленням, австрійські дипломати приїхали до столиці ще минулого тижня.
"Ми солідарні з народом України, який зазнав безпрецедентної збройної агресії з боку РФ. Задля важливого сигналу нашої непохитної солідарності, представники нашого посольства повернулися до Києва минулого тижня", - повідомило МЗС Австрії, додавши подяку співробітникам місії.
У повідомленні не уточнюється, чи повернувся увесь склад місії, чи частина дипломатів.