Мерія: зі Слов’янська 28 квітня вирушить евакуаційний автобус

Зі Слов’янська 28 квітня об 11:00 від універмагу вирушить автобус до Рівненської області, де розселять евакуйованих осіб.﻿ Про це повідомляє прес-служба Слов’янської міської військової адміністрації.

Зазначено, що посадка за попереднім записом, а записатися можна за телефонами гарячої лінії.

"Для зручності слов’янців додали кількість телефонів. Лінія почала працювати ще продуктивніше" , — ідеться в повідомленні.

Зазначається, що завтра також об 11:00 на всіх охочих евакуюватись чекають автобуси до Покровська на Привокзальній площі.

Міська військова адміністрація зазначила, що сьогодні було відправлено евакуаційний автобус на Дніпро — зі Слов’янська вивезли групу маломобільних і лежачих громадян, яким забезпечать догляд у західних областях країни.