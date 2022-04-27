Зеленського запросили на саміт Великої двадцятки

Президент України Володимир Зеленський отримав запрошення на участь у саміті країн Великої двадцятки (G20).

Про це він написав у Twitter.

"Провів переговори із президентом Індонезії Джоко Відодо. Подякував за підтримку суверенітету та територіальної цілісності України, зокрема, за чітку позицію в ООН. Обговорили проблематику продовольчої безпеки. Вдячний за запрошення взяти участь у саміті Великої двадцятки" , – наголосив президент України.

Провів перемовини з Президентом ???????? @jokowi. Подякував за підтримку суверенітету й територіальної цілісності ????????, зокрема за чітку позицію в ООН. Обговорили проблематику продовольчої безпеки. Вдячний за запрошення взяти участь у саміті @g20org. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 27, 2022

Зазначимо, що саміт Великої двадцятки у 2022 році заплановано на 15-16 листопада в Індонезії.