Зеленського запросили на саміт Великої двадцятки
Президент України Володимир Зеленський отримав запрошення на участь у саміті країн Великої двадцятки (G20).
Про це він написав у Twitter.
"Провів переговори із президентом Індонезії Джоко Відодо. Подякував за підтримку суверенітету та територіальної цілісності України, зокрема, за чітку позицію в ООН. Обговорили проблематику продовольчої безпеки. Вдячний за запрошення взяти участь у саміті Великої двадцятки", – наголосив президент України.
Зазначимо, що саміт Великої двадцятки у 2022 році заплановано на 15-16 листопада в Індонезії.