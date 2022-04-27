"Укрпошта" відновила доставку замовлень із маркетплейсу Joom

Укрпошта відновила доставку в Україну замовлень з латвійського маркетплейсу Joom — включно з китайськими товарами, повідомляє Новое время.

Відтепер не лише українські підприємці можуть продавати свої товари на Joom, але і українські покупці можуть замовляти товари онлайн з доставкою від Укрпошти, повідомив поштовий оператор.

Joom надав доступ до всього асортименту товарів (включно з товарами від китайських продавців), хоча з початку війни всі маркетплейси тимчасово призупинили доставку в Україну. Joom один з перших прибрав з сайту повідомлення про обмеження продажу товарів українським користувачам.

"До війни на Joom було зареєстровано близько 1 млн унікальних покупців з України. Тепер у них є можливість знову замовляти онлайн" , — прокоментувала директор департаменту міжнародних операцій Укрпошти Юлія Павленко.

При оформленні замовлення на Joom для доставки доступні лише ті відділення Укрпошти, які зараз працюють на видачу та приймання відправлень. Відділення в окупованих областях, або там, де проходять інтенсивні бойові дії, можуть тимчасово не надавати послугу доставки відправлень. Перевірити, що в місті працюють відділення на доставку та відправлення можна за посиланням﻿.

Як повідомлялося, після початки війни п’ять великих маркетплейсів — Etsy, eBay, Joom, Wish та Shopify вирішили підтримати український малий та середній бізнес та скасували комісію для підприємців з нашої країни.

Joom — міжнародний маркетплейс, на якому представлені товари з усього світу, особливо з Китаю. Пропонує 20 млн товарів від 5 тис. продавців. До війни українці з доставкою від Укрпошти замовляли щомісяця близько 500 тис посилок.﻿﻿