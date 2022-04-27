СБУ знешкодила агентурну мережу РФ, що діяла в шести областях

Співробітники Служби безпеки України знешкодили агентурну мережу РФ, члени якої збирали розвіддані щодо﻿ дислокації українських підрозділів, авіації ЗСУ та інші відомості. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Як зазначається, зловмисники діяли в Житомирській, Дніпропетровській, Миколаївській, Чернігівській, Хмельницькій та Черкаській областях.

"Серед затриманих: голова територіальної громади та «розконсервовані» агенти, які мали відпрацьовані шляхи втечі до Криму на випадок «провалу" , — розповів спікер української спецслужби Артем Дехтяренко.

У Житомирській області чиновник, який працював на одному з оборонних об'єктів, збирав для РФ секретну інформацію про українські бойові літаки та інфраструктуру повітряних сил. Насамперед, його цікавила їхня дислокація, а також відомості про ремонт та відновлення бойових можливостей військової авіації.

Отримані дані поплічник окупантів передавав через брата та колишнього однокурсника.

У Дніпрі викрили кремлівського агента, якому було доручено приєднатися до одного з підрозділів територіальної оборони.

У Миколаївській області затримали голову однієї з ОТГ.

Зловмисник надавав росіянам дані щодо розташування позицій ЗСУ на території Вознесенського району.

У Чернігівській області до рук правоохоронців потрапив колаборант, який добровільно перейшов на бік ворога та збирав інформацію, яка надалі використовувалася для завдання ракетних ударів ЗС РФ.

У Хмельницькому в роботі на росіян викрили місцеву жительку, завербовану через соцмережу Однокласники, яка передавала противнику координати стратегічних та військових об'єктів, а також займалася поширенням кремлівської пропаганди.

На Черкащині затримали вантажівку з військовими комплектуючими, які намагалися поставити до РФ для потреб авіаційної та суднобудівної галузей.