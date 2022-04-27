У Кремлі прокоментували пропозицію обміну Медведчука та евакуацію з Азовсталі
Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков зробив низку заяв щодо України. Його слова цитують росЗМІ.
Зокрема він повідомив, що Медведчука не будуть обмінювати на українських військових.
"Про це не йдеться", - заявив Пєсков.
Також він заявив, що конкретних домовленостей щодо залучення ООН та Червоного хреста до евакуації мирних громадян із Азовсталі на зустрічі Путіна та Гутерреша не було.
Раніше в офісі генсека ООН повідомили, що Путін погодився на залучення ООН та МКЧХ до евакуації мирних громадян з Азовсталі.
Крім того, Пєсков назвав "досить провокаційною" заяву радника керівника ОП Олексія Арестовича про те, що ЗСУ можуть взяти під контроль Придністров'я у разі прохання Молдови.