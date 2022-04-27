Гайдай: окупанти обстріляли лікарню в Сєвєродонецьку

Російські війська обстріляли Сєвєродонецьку лікарню, одна жінка загинула. Про це написав﻿ голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

В області залишилося лише дві лікарні, які функціонують - у Сєвєродонецьку та Лисичанську.

Гайдай додав, що російські військові знали, що лікарня не порожня, там були пацієнти в різних станах разом з лікарями, проте це їх не зупинило.

Він написав, що фактично війська РФ хотіли "добити поранених та вбити тих, хто допомагає місцевим виживати - лікарів.

Руйнація будівлі істотна, постраждало одразу декілька поверхів.