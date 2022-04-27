Гайдай: окупанти обстріляли лікарню в Сєвєродонецьку
Російські війська обстріляли Сєвєродонецьку лікарню, одна жінка загинула. Про це написав голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
В області залишилося лише дві лікарні, які функціонують - у Сєвєродонецьку та Лисичанську.
Гайдай додав, що російські військові знали, що лікарня не порожня, там були пацієнти в різних станах разом з лікарями, проте це їх не зупинило.
Він написав, що фактично війська РФ хотіли
"добити поранених та вбити тих, хто допомагає місцевим виживати - лікарів.
Руйнація будівлі істотна, постраждало одразу декілька поверхів.
"Тим не менш, лікарня продовжує рятувати життя мирного населення. Ми не можемо дозволити собі залишити людей без медичної допомоги", - написав він.