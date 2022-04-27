Санду анонсувала посилення боєздатності армії Молдови

Президентка Молдови Мая Санду визнала, що зараз країна фактично не має боєздатної армії і цю ситуацію потрібно змінювати.﻿ Про це вона сказала у виступі до 30-річчя створення Генштабу Національної армії та Дня державного прапора, повідомляє Європейська правда.

"За 30 років армія Молдови залишилася без спорядження, без військової техніки і боєздатних засобів. Нині ми гостро усвідомлюємо наслідки" , - цитує Newsmaker заяву Санду під час церемонії.

Президентка визнала, що Молдова "не має ефективного щита від загрози, тому що не розвинула належний військовий потенціал, не створила критично важливі елементи інфраструктури і не виховала соціальну стійкість".

Вона зазначила, що при цьому військові Молдови, які беруть участь у миротворчих місіях під егідою ООН та ОБСЄ, мають репутацію професіоналів.

Мая Санду заявила, що наявність добре підготовленої армії дає країні впевненість у собі і свободу стратегічного вибору, і Молдова має докласти усіх зусиль для створення професійного сучасного війська.