В Ірпені та Бучі відновили подачу води

Фахівці "Київводоканалу", "Ірпіньводоканалу", "Житомирводоканалу" та підрядних організацій завершили прокладання водопроводу в Ірпінь. Про це передає пресцентр КМДА.

Зазначається, що було прокладено дві нитки поліетиленових труб діаметром 160 мм завдовжки 7 км і облаштовані водопровідні колодязі.

У "Київводоканалі" повідомили, що вже давно були готові до постачання води до прилеглих населених пунктів, адже столичне водопровідне господарство має вільні потужності, які не використовуються в повному обсязі.

У Київській військовій обладміністрації уточнили, що водопостачання також відновили у Бучі. Проте через відсутність електрики у двох містах вода у багатоповерхових будинках поки що є лише на рівні 1-2 поверхів.

Щодо інших міст, які були звільнені від російських військ, то запуск водопостачання анонсується на найближчі дні. Йдеться про с. Козинці та частини Немишаївської громади. У Бородянці доступ до води та каналізації мають 30% споживачів.