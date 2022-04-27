ДБР проводить обшуки у родичів Медведчука та Козака

Співробітники територіального управління Державного бюро розслідувань у Львові проводять обшуки у родичів депутатів Верховної Ради Віктора Медведчука та Тараса Козака. Про це повідомила пресслужба відомства, повідомляє Дело.

"У Львові та області слідчі дії відбуваються у квартирах, будинках та виробничих підприємствах, що належать родині Тараса Козака, а також брату Віктора Медведчуку Сергію" , - інформує ДБР﻿.

Обшуки проводяться у справі про зловживання владою та порушення правил охорони чи використання надр (статті 364 та 240 Кримінального кодексу). Вказано, що родичі Козака та Медведчука є суб'єктами кримінального провадження про незаконний видобуток піску на двох кар'єрах у Львівській області, проте їхній процесуальний статус не уточнюється.

"Метою слідства є встановлення незаконно придбаного майна Віктора Медведчука та Тараса Козака та їхніх родичів, його подальший арешт, а також документування причетності суб'єктів до фінансування озброєної агресії Росії щодо України" , - заявили у ДБР.

Зокрема, зазначається, що під час обшуку однієї з квартир, що належить дружині Тараса Козака, слідчі вилучили понад 108 тисяч доларів, 8,5 тисяч євро, 18,6 тисячі російських рублів, документи на об'єкти нерухомості та банківські картки.