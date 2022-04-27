В Україні з'явилося представництво Starlink

В Україні зареєстровано представництво Starlink компанії SpaceX. Про це інформував віцепрем'єр-міністр Михайло Федоров.

"Starlink Ukraine ("Старлінк Юкрейн") як представництво компанії SpaceX щойно зареєстроване в Україні" , - написав Федоров у Телеграм.

У середині квітня Федоров повідомляв, що Starlink розпочав роботу з відкриттям представництва в Україні.

Ще на початку війни він звернувся до Ілона Маска з проханням надати Україні інтернет-обладнання Starlink, яке прибуло в Україну вже за тиждень.