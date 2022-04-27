ГУР: окупанти масово викрадають чоловіків призовного віку для обміну
Російські окупанти масово викрадають чоловіків призовного віку на тимчасово захоплених територіях. Про це заявило Головне управління розвідки Міністерства оборони, повідомляє Новое время.
Зазначається, що так росіяни готуються до 9 травня і поповнюють «обмінний фонд». У пресслужбі ГУР заявили, що на тимчасово зайнятих територіях у Харківській, Запорізькій, Херсонській, Миколаївській, Луганській і Донецькій областях окупанти проводять масштабні «фільтраційні заходи». Найчастіше вони викрадають чоловіків призовного віку, передусім ветеранів АТО/ООС, колишніх військових та правоохоронців, проукраїнських активістів.
За даними розвідки, у приміщеннях СІЗО в Херсоні утримують понад 300 проукраїнських активістів і ветеранів АТО/ООС. Їх катують та допитують.
У селі Велика Лепетиха на Херсонщині росіяни створили фільтраційний табір. Туди прибули близько 400 російських військових у формі Росгвардії та почали затримувати чоловіків призовного віку. У ГУР заявили, що їх масово вивозять у напрямку окупованого Криму.
"Головна мета таких дій - "поповнення обмінного фонду". Українських заручників планують обмінювати на російських воєнних злочинців. Навіть за умови, якщо українці не брали участь у бойових діях 2022 року", — йдеться в повідомленні.
У ГУР також не виключають, що російські воєнні злочинці можуть організувати пропагандистські «паради» за участю затриманих українців, спробувавши видати їх за «військовополонених», та провести вулицями тимчасово захоплених міст. У розвідці нагадали, що такі ж дії проводилися в Донецьку 2014 року, коли українських героїв після тортур змусили пройти центральною вулицею міста, де вони зазнавали знущань і принижень.
У ГУР наголосили, що дії російських окупантів — воєнний злочин, і організатори зазнають покарання.
Раніше у Міністерстві оборони України повідомляли, що росіяни блокують виїзд чоловіків призовного віку з територій у тимчасово захоплених Херсонській і Запорізькій областях.