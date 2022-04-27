Омбудсмен: в окупованій частині Запорізької області достроково завершать навчальний рік

Запорізька обласна військова адміністрація ухвалила рішення про дострокове завершення навчального року в чотирьох окупованих районах області 2 травня 2022 року. Про це, посилаючись на Уповноваженого із захисту державної мови Тараса Креміня, повідомляє Рубрика.

Він зазначив, що мовиться про Василівський, Пологівський, Бердянський та Мелітопольський райони.

Кремінь додав, що таке рішення ухвалили, щоб уникнути можливих провокацій від окупантів.

"Окупанти не полишають спроби відновлення навчального процесу у школах за російським законодавством" , - повідомив він.



Зокрема у Мелітополі росіяни хочуть відновити навчальний процес та продовжити його до 7 червня 2022 року.

"Це виважений крок в умовах воєнного стану, адже мова йде про неможливість продовження навчання на тимчасово окупованих територіях за українським законодавством і захист учасників освітнього процесу" , - зазначив Тарас Кремінь.

Омбудсмен також зазначив, що працівники закладів освіти, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях, постійно повідомляють "про тиск, примус, насилля та намагання окупантів запровадити освітній процес російською мовою та за незрозумілими програмами".

"Чергові спроби окупантів відновити навчальний процес у закладах загальної середньої освіти на захоплених територіях за російським освітнім законодавством – це продовження колонізаторської політики Путіна по відношенню до громадян України" , - сказав він.

Він закликає громадян повідомляти про переслідування за мовною ознакою та будь-які утиски української мови на окупованих територіях.

Про такі випадки можна повідомити: