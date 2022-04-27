Шмигаль назвав пріоритетні галузі по відновленню України

У питанні відновлення України після війни з Росією будуть три галузі - військова, енергетична та продовольча. Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє Корреспондент.

За його словами, відновлення інфраструктури України має відбуватися за сучасними європейськими стандартами.

"Плануємо побудувати абсолютно нову економіку. За допомогою міжнародної спільноти Україна сподівається швидко рухатися до ЄС. Це означає, що законодавство буде побудоване на європейських принципах" , - зазначив він в інтерв'ю The Economist.

Так, влада планує збільшити державні інвестиції у військово-промисловий комплекс та надати спеціальну допомогу приватним оборонним компаніям для збільшення виробництва зброї як для українських військових, так і для експорту за кордон.

В енергетичному секторі, за словами прем'єра, пріоритетною буде допомога атомних, гідро-, сонячних та вітрових електростанцій.

"Справедлива трансформація вугільних регіонів продовжуватиметься і як збільшення видобутку газу. Згідно з урядовим планом, інвестиції державних та приватних компаній можуть допомогти забезпечити енергетичну незалежність за три-п'ять років" , - зазначив Шмигаль.