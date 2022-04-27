Російська влада готує бомбосховища на півдні РФ

На тлі вибухів на нафтобазах і складах з боєприпасами у прикордонних з Україною областях РФ російська влада вирішила привести до ладу всі бомбосховища на півдні країни.﻿ З таким розпорядженням у середу, 27 квітня, виступив секретар Ради безпеки Микола Патрушев, повідомляє Новое время.

"Прошу забезпечити надійне функціонування комплексної системи екстреного оповіщення населення в разі загрози виникнення надзвичайних ситуацій. Необхідно повсюдно привести захисні споруди цивільної оборони у належний стан, виключити випадки незаконного вибуття таких об'єктів з федеральної власності" , — заявив він.

Крім того, Патрушев закликав МОЗ РФ посилити взаємодію з прикордонними регіонами країни для надання їм необхідної допомоги, у тому числі на випадок «біологічної загрози».

Кремлівський режим звинувачує у вибухах на своїй території ЗСУ, проте влада України це ні підтверджує, ні спростовує, ухиляючись від прямих відповідей з цього приводу.