Міноборони: ворог нарощує наступ за допомогою авіації

Російські окупанти нарощують темпи проведення наступальної операції, активно застосовуючи авіацію.﻿ Про це сказав речник Міноборони Олександр Мотузяник на брифінгу, повідомляє Новое время.

"Ворог нарощує темпи проведення наступальної операції. Практично на всіх напрямках агресор здійснює інтенсивний вогневий вплив. Найбільша активність окупантів спостерігається на Слобожанському та Донецькому напрямках, де окупант готує додаткові підрозділи для участі у бойових діях" , - наголосив він.

Представник Міноборони додав, що не припиняються ракетні та авіаційні удари по військових та цивільних об'єктах по всій території України.

Противник також активно застосовує авіацію, за минулу добу Росія виконала 138 літаковильотів, з них принаймні 38 - для ураження об'єктів у Харківській та Донецькій областях.