ОК "Південь": РФ готує ракетні удари по ПМР, щоб звинуватити Україну

Війська РФ планують завдати удару по Придністров'ю і звинуватити в атаці Україну. Про це заявило Оперативне командування Південь, повідомляє Новое время.

"Ворожі сили готують провокації з ракетними ударами по Придністров'ю, щоб звинуватити Україну в нападі на невизнану республіку" , — поінформувало командування у Facebook.

Зазначається, що у Чорноморській операційній зоні підводні човни також можуть готувати ракетні удари по Україні.

"По позиціях ворога нанесено 13 влучних ударів. Втрати противника склали 21 рашист та 1 знищена ББМ. А 5 одиниць інженерної та розмінувальної техніки покинутих ворожим недовійськом, стали трофейним здобутком і служитимуть Збройним Силам України" , — повідомляють в Оперативному командуванні Південь.

Українські військові також закликали зберігати спокій, не довіряйте ворожій пропаганді та не розповсюджувати фото та відео з місць влучення снарядів окупантів.

Раніше Генеральне управління розвідки Міноборони повідомило, що Росія готує ракетний удар по невизнаному Придністров'ю із жертвами серед мирного населення.

Також згідно з даними Генштабу ЗСУ, Росія привела у повну бойову готовність війська у Придністров'ї.