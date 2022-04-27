"Нова Пошта" відновила доставку із закордонних інтернет-магазинів

Нова Пошта Глобал відновила доставку із закордонних інтернет-магазинів США, Німеччини, Франції, Іспанії, Великобританії, Польщі, Туреччини та Італії.﻿ Про це йдеться в пресрелізі компанії, повідомляє Новое время.

"Через сервіс NP Shopping українці знову можуть замовляти необхідні товари в закордонних інтернет-магазинах, у яких немає прямої доставки в Україну, та отримувати їх за своєю адресою, у будь-якому працюючому відділенні або поштоматі Нової пошти" , — йдеться в повідомленні.

У найближчий час компанія планує запустити доставку з Китаю. Вартість доставки не змінилася.

Раніше повідомлялося, що Нова Пошта планує стати глобальнішою і з початку березня вивчає потенційні ринки, зокрема у Східній Європі.